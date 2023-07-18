Украинец принял участие в рекордном покерном турнире в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе был разыгран самый большой приз в истории мирового покера.

Победителем стал американец Дэниэл Вайнман, который выиграл 12.1 млн долларов. Также Вайнман победил наибольшую в истории группу участников - 10 тысяч человек.

Интересно, что в прошлом году на этом же турнире Horseshoe Las Vegas Дэниэл занял лишь 173-место. А в этом финал вышли лишь три претендента на титул нового чемпиона Мировой серии покера.

В турнире также принимал участие украинский игрок Руслан Придрик, который сумел занять пятую строчку и выиграть 2.4 млн долларов.

Ранее, напомним, Эдвина Ван дер Сара наконец выписали из отделения интенсивной терапии.

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