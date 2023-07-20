Евро-2023 по футзалу среди ВУЗов: онлайн-трансляции, расписание и результаты матчей ИФКФВ

ISPORT рассказывает о выступлениях Ивано-Франковского профессионального колледжа физического воспитания НУФВСУ на чемпионате Европы.

В хорватском городе Сплит проходит чемпионат Европы среди учебных заведений, на котором Украину представляет "Ивано-Франковский профессиональный колледж физического воспитания Национального университета физического воспитания и спорта Украины".

Соперниками наших ребят станут университеты из Хорватии, Франции, Швейцарии и Эстонии.

В первом туре ивано-франковцы обыграли команду хорватского Бернайского университета, хотя и пропустили в этом матче первыми, но смогли сделать камбек.

Онлайн-трансляция матчей

ИФКФВ - Бернайский университет (Хорватия)

Расписание и результаты матчей