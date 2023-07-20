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Евро-2023 по футзалу среди ВУЗов: онлайн-трансляции, расписание и результаты матчей ИФКФВ

ISPORT рассказывает о выступлениях Ивано-Франковского профессионального колледжа физического воспитания НУФВСУ на чемпионате Европы.
Сегодня, 19:47
Евро-2023 по футзалу среди ВУЗов / eusa.eu
Евро-2023 по футзалу среди ВУЗов / eusa.eu

В хорватском городе Сплит проходит чемпионат Европы среди учебных заведений, на котором Украину представляет "Ивано-Франковский профессиональный колледж физического воспитания Национального университета физического воспитания и спорта Украины".

Соперниками наших ребят станут университеты из Хорватии, Франции, Швейцарии и Эстонии.

В первом туре ивано-франковцы обыграли команду хорватского Бернайского университета, хотя и пропустили в этом матче первыми, но смогли сделать камбек.

Онлайн-трансляция матчей

ИФКФВ - Бернайский университет (Хорватия)

Расписание и результаты матчей

  • ИФКФВ - Бернайский университет (Хорватия) 4:3
    Голы: Дычук, Швед, Мыкитюк (2)
  • 21 июля, Швейцарский Федеральный Институт - ИФКФВ
  • 22 июля, ИФКФВ - Реймский университет Шампань-Арденны (Франция)
  • 23 июля, ИФКФВ - Эстонская Академия Внутренних дел

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