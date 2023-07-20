Евро-2023 по футзалу среди ВУЗов: онлайн-трансляции, расписание и результаты матчей ИФКФВ
ISPORT рассказывает о выступлениях Ивано-Франковского профессионального колледжа физического воспитания НУФВСУ на чемпионате Европы.
В хорватском городе Сплит проходит чемпионат Европы среди учебных заведений, на котором Украину представляет "Ивано-Франковский профессиональный колледж физического воспитания Национального университета физического воспитания и спорта Украины".
Соперниками наших ребят станут университеты из Хорватии, Франции, Швейцарии и Эстонии.
В первом туре ивано-франковцы обыграли команду хорватского Бернайского университета, хотя и пропустили в этом матче первыми, но смогли сделать камбек.
Онлайн-трансляция матчей
ИФКФВ - Бернайский университет (Хорватия)
Расписание и результаты матчей
- ИФКФВ - Бернайский университет (Хорватия) 4:3
Голы: Дычук, Швед, Мыкитюк (2)
- 21 июля, Швейцарский Федеральный Институт - ИФКФВ
- 22 июля, ИФКФВ - Реймский университет Шампань-Арденны (Франция)
- 23 июля, ИФКФВ - Эстонская Академия Внутренних дел