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Гутцайт: Несмотря на весь хейт, который я пережил, уже есть первый результат

Вадим Маркович не изменяет привычкам.
Сегодня, 19:37
Вадим Гутцайт / https://hsl.com.ua/
Вадим Гутцайт / https://hsl.com.ua/

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт в своем стиле сообщил о решении МОК относительно Ольги Харлан.

Напомним, ранее функционер выложил письмо МОК к Ольге, в котором сообщалось, что спортсменка получает автоматическую квалификацию на Олимпиаду.

Соответствующий пост появился в Фейсбуке Гутцайта, однако президент НОК не смог без иронии поделится хорошей новостью.

"Ольга Харлан решением МОК квалифицирована к участию в Олимпиаде

Несмотря на весь хейт, который я лично и моя команда пережили за эти 24 часа, упорно работая ради украинских атлетов и не реагируя на него, уже есть первый результат.

Продолжается работа по снятию "черной карточки" для дальнейших соревнований Ольги и недопущению аналогичных ситуаций в других видах спорта. Слава Украине!", - написал Гутцайт.

Напомним, ранее сообщалось, что президент ФИФА покинул женский ЧМ по футболу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Харлан Вадим Гутцайт

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Гутцайт: Несмотря на весь хейт, который я пережил, уже есть первый результат
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