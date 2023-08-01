Восходящая звезда велоспорта погиб на тренировке в США

Американский велогонщик Магнус Уайт скончался на тренировке во время подготовки к чемпионату мира среди юниоров, который пройдет в Глазго (Шотландия).

Как сообщает Федерации велоспорта США, 17-летний спортсмен тренировался недалеко от своего дома в Боулдере, штат Колорадо, когда его сбил легковой автомобиль. Женщина, которая была за рулем, выехала на обочину, ударив велосипедиста сзади и сбросив его с велосипеда. Уайта доставили в больницу, но там он скончался.

Отмечается, что девушка, вероятно, потеряла контроль над рулем. Службы инициировали расследование и изначально исключили наличие в ее организме алкоголя или наркотиков.

"Он был восходящей звездой велоспорта, и его страсть к этому виду спорта проявлялась как в гонках, так и в отношениях с товарищами по команде и местным сообществом. Мы выражаем наши искренние соболезнования семье Уайта, его товарищам по команде, друзьям и сообществу Боулдера в это невероятно трудное время", - говорится в сообщении Федерации.

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Напомним, в 2021 году спортсмен выиграл национальный чемпионат по велокроссу среди юниоров, а затем в течение года выступал за сборную США в европейских гонках по велокроссу. В 2022 и 2023 годах Уайт в составе сборной США принимал участие в чемпионатах мира по велокроссу и только впервые отобрался на первенство мира по маунтинбайку.

Ранее сообщалось. что юный пилот погиб во время гонки Формулы в Спа.