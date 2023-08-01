iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Восходящая звезда велоспорта погиб на тренировке в США

17-летний спортсмен стал жертвой трагедии.
Сегодня, 11:34
USA Cycling
USA Cycling

Американский велогонщик Магнус Уайт скончался на тренировке во время подготовки к чемпионату мира среди юниоров, который пройдет в Глазго (Шотландия).

Как сообщает Федерации велоспорта США, 17-летний спортсмен тренировался недалеко от своего дома в Боулдере, штат Колорадо, когда его сбил легковой автомобиль. Женщина, которая была за рулем, выехала на обочину, ударив велосипедиста сзади и сбросив его с велосипеда. Уайта доставили в больницу, но там он скончался.

Отмечается, что девушка, вероятно, потеряла контроль над рулем. Службы инициировали расследование и изначально исключили наличие в ее организме алкоголя или наркотиков.

"Он был восходящей звездой велоспорта, и его страсть к этому виду спорта проявлялась как в гонках, так и в отношениях с товарищами по команде и местным сообществом. Мы выражаем наши искренние соболезнования семье Уайта, его товарищам по команде, друзьям и сообществу Боулдера в это невероятно трудное время", - говорится в сообщении Федерации.

Читай также: Суд запретил фанату, высмеявшему трагедию в Хиллсборо, посещать матчи в течении четырех лет

Напомним, в 2021 году спортсмен выиграл национальный чемпионат по велокроссу среди юниоров, а затем в течение года выступал за сборную США в европейских гонках по велокроссу. В 2022 и 2023 годах Уайт в составе сборной США принимал участие в чемпионатах мира по велокроссу и только впервые отобрался на первенство мира по маунтинбайку.

Ранее сообщалось. что юный пилот погиб во время гонки Формулы в Спа.


Статьи по теме

Трансфер защитника Ман Сити в Баварию под угрозой срыва Трансфер защитника Ман Сити в Баварию под угрозой срыва
IEM Cologne 2023: онлайн-трансляция матча NaVi - FaZe IEM Cologne 2023: онлайн-трансляция матча NaVi - FaZe
Кухаревичу на заметку - видео единственного "украинского" гола в истории Чемпионшипа Кухаревичу на заметку - видео единственного "украинского" гола в истории Чемпионшипа
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Помочь журналистам

Видео

Китайский теннисист потерял сознание во время матча на турнире в Вашингтоне
Китайский теннисист потерял сознание во время матча на турнире в Вашингтоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Европа13:31
Трансфер защитника Ман Сити в Баварию под угрозой срыва
Киберспорт13:25
IEM Cologne 2023: онлайн-трансляция матча NaVi - FaZe
Европа13:20
Кухаревичу на заметку - видео единственного "украинского" гола в истории Чемпионшипа
Киберспорт13:10
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Другие страны12:59
Бензема, Канте, Фирмино и другие: все звездные трансферы в Саудовскую Аравию летом 2023 года
Европа12:51
Бавария готова выложить за Кейна 85 млн фунтов
Лига конференций12:38
Луческу сообщил, где Динамо проведет домашний матч в Лиге конференций
Бокс12:30
"Он не поймет, откуда прилетело": Промоутер Дюбуа объяснил, как Даниэль победит Усика
Футбол12:23
Мбаппе отклонил предложение нового контракта от ПСЖ
Европа12:17
Одноклубники легенды уругвайского футбола подверглись нападению вооруженных фанатов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK