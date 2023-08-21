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Белодед выиграла бронзу на Гран-при Загреба по дзюдо

Всего наши спортсмены заработали четыре медали.
Сегодня, 09:55
Дарья Белодед / Getty Images
Дарья Белодед / Getty Images

С18 по 20 августа в столице Хорватии прошел Гран-при по дзюдо.

Сборная Украины была представлена 16-ю спортсменами, которые принесли команды четыре медали.

В первый день Гран-при золотую медаль принес Дильшот Халматов и бронзовую Дарья Белодед. В финальном поединке украинка легко победила представительницу Германии Паулину Штарке.

Еще две медали наша сборная сумела получить в последние день соревнований. Свое дебютное серебро выборола 19-летняя Юлия Курченко.

Еще одну бронзовую медаль завоевал Михаил Свидрак, что позволило Украине разделить четвертую строчку рейтинга с Турцией.

Гран-при по дзюдо. Медальный зачет: топ-5

  1. Бразилия - 3 золото + 0 серебро + 2 бронза = 5 медалей
  2. Сербия - 2+2+0 = 4
  3. Испания - 2+0+1 = 3
  4. Турция - 1+1+2 = 4
  5. Украина - 1+1+2 = 4

Ранее, напомним, Украина не уехала без медалей с Hungary Masters 2023.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дзюдо Дарья Белодед

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