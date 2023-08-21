Белодед выиграла бронзу на Гран-при Загреба по дзюдо
Всего наши спортсмены заработали четыре медали.
С18 по 20 августа в столице Хорватии прошел Гран-при по дзюдо.
Сборная Украины была представлена 16-ю спортсменами, которые принесли команды четыре медали.
В первый день Гран-при золотую медаль принес Дильшот Халматов и бронзовую Дарья Белодед. В финальном поединке украинка легко победила представительницу Германии Паулину Штарке.
Еще две медали наша сборная сумела получить в последние день соревнований. Свое дебютное серебро выборола 19-летняя Юлия Курченко.
Еще одну бронзовую медаль завоевал Михаил Свидрак, что позволило Украине разделить четвертую строчку рейтинга с Турцией.
Гран-при по дзюдо. Медальный зачет: топ-5
- Бразилия - 3 золото + 0 серебро + 2 бронза = 5 медалей
- Сербия - 2+2+0 = 4
- Испания - 2+0+1 = 3
- Турция - 1+1+2 = 4
- Украина - 1+1+2 = 4
Ранее, напомним, Украина не уехала без медалей с Hungary Masters 2023.
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