Дзюдо - Hungary Masters 2023: результаты и итоги турнира

C 4 по 6 августа в Будапеште (Румыния) в рамках Мирового тура IJF и в квалификационный период летних Олимпийских игр 2024 года проходил чемпионат мира по дзюдо Hungary Masters 2023.

На турнире участвовали дзюдоисты из 59 стран со всего мира. Украина была представлена семью спортсменами: Дарья Белодед, Елизавета Литвиненко, Юлия Курченко, Дильшот Хаматов, Артем Лесюк, Богдан Ядов и Евгений Балевский боролись за награды.

В результате три украинских спортсмена смогли помочь сборной занять место в ТОП-20 соревнований: Белодед и Литвиненко завоевали по бронзе в весовых категориях 57 кг и 78 кг соответственно, а Ядов занял пятое место.

Победу же в этапе завоевала Япония, на счету которой оказалось сразу четыре золотые медали, одна серебряная, шесть бронзовых, два пятых места и одно седьмое.

Результаты Hungary Masters 2023

Япония - 4 золотые медали, 1 серебряная, 6 бронзовых, 2 пятых места, 1 седьмое место Франция - 2/3/3/2/2 Грузия - 1/1/4/1/2

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18. Украина - 0/0/2/1/0

Стоит отметить, что следующий этап Мирового тура IJF пройдет в Загребе, где состоится Zagreb Grand Prix 2023. Соревнования пройдут с 18 по 20 августа.

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