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Паралимпийская сборная Украины по футзалу выиграла Всемирные игры среди людей с нарушением зрения

Украинцы в финальном поединке сумели обыграть англичан.
Сегодня, 19:47
Паралимпийская сборная Украины по футзалу / https://ibsasport.org/
Паралимпийская сборная Украины по футзалу / https://ibsasport.org/

В среду, 23 августа, подошли к концу Всемирные игры по футзалу среди людей с нарушением зрения.

Пройдя через групповой этап без потерь, обыграв с одинаковым счетом Японию и Турцию (по 3:0), сборная Украины с идентичным счетом одолела в полуфинале испанцев.

В финале "желто-синие" встретились с Англией. По ходу матчу Украина была лидером, но основное время завершилось со счетом 2:2. В первом экстратайме англичане сумели впервые выйти вперед благодаря голу Адама Лайоне.

Учитывая то, что матч проходил в спортивном зале Уолсолла Университета Вулверхэмптона, это не могло не обрадовать местную публику. Но она была не готова к тому, что произошло дальше.

Роберт Тремба своим последним касанием в игре восстановил паритет (к сожалению, он травмировал правое бедро и не смог завершить встречу). А за 22 секунды до конца второго экстра-тайма Вадим Швец вырвал для Украины победу на турнире.

В матче за третье место Испания уничтожила Японию со счетом 9:0.

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По итогам Всемирных игр лучшим вратарем турнира был признан Роман Скотников, а Швец стал самым ценным игроком. Лучшим бомбардиром стал англичанин Дуглас Пратт, на счету которого шесть голов. Приз за фэйр-плей получили японцы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина паралимпийцы

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