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FAVBET и Sport&Business Club Украина объединяют усилия для развития спорта

Ведущая украинская iGaming- компания FAVBET и закрытый клуб для спортивного менеджмента и бизнеса Sport&Business Club Украина объявили о начале сотрудничества.
Сегодня, 17:22

Ведущая украинская iGaming- компания FAVBET и закрытый клуб для спортивного менеджмента и бизнеса Sport&Business Club Украина объявили о начале сотрудничества и очертили планы на ближайший период. Первое событие будет анонсировано 9 сентября.

Сообщается, что совместные усилия организации направят на объединение спортивного сообщества, а также расширение существующих коммуникационных платформ для общения представителей спорта, бизнеса, медиа и власти. Первоочередной целью сотрудничества определили создание предпосылок для активного роста украинского спорта даже в условиях войны.

Комментируя начало сотрудничества в FAVBET отметили: "Сегодня FAVBET сосредоточивается на расширении партнерств в спортивной отрасли. Это не только спонсорство, но и усиление диалога между всеми заинтересованными сторонами для поиска новых путей развития и предоставления больше возможности нашим спортсменам. Уверен, что вместе с Sport&Business Club мы сможем вывести это взаимодействие на новый уровень и посодействуем формированию сильного комьюнити с единой целью - развитие украинского спорта в условиях войны”

"Наше сотрудничество из FAVBET - это, в первую очередь, история о партнерских отношениях. Нам важно, что FAVBET продолжает поддерживать украинский спорт в такие сложные времена, а также занимается активную социальную позицию и делает много для благотворительности и поддержки военных, поддержки переселенцев. Эта позиция нам очень близка и импонирует", - отметил CEO Sport&Business Club Украина Алексей Брага.

По словам представителей FAVBET и Sport&Business Club, среди наших ближайших планов стороны рассматривают проведение больших и маленьких встреч в рамках клуба, расширение географии клуба из Киева в другие регионы Украины, а также проведения социальных активностей с привлечением ведущих спортсменов.


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