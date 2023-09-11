Дарья Белодед стала послом FAVBET

Украинская анаконда также появится в рекламных материалах FAVBET и будет привлекаться к социальным проектам компании.

Восточные единоборства вновь открывают свои крепкие объятия для миллионов пользователей FAVBET. Начиная сотрудничество с Дарьей Билодид, компания усиливает развитие направления боевых искусств и уже планирует ряд мер по их популяризации с участием новой посольства. Речь идет как о тематических промо-кампаниях, так и о различных оффлайн-событиях, поддержке детского спорта.

«Дарья – невероятная спортсменка. Она является лицом украинского дзюдо и одновременно голосом, который звучит в поддержку Украины на мировой арене. Мы рады, что Дарья разделяет ценности FAVBET и стала частью нашей команды. Это партнерство двух сторон, которые всегда стремятся к высоким результатам. Уверен, он будет удачным», — говорит Head of Sports Marketing FAVBET Денис Акимов.

22-летняя Дарья Билодид — самая молодая в истории мировая чемпионка по дзюдо, многократная чемпионка Украины, чемпионка Европы и бронзовый призер Олимпийских Игр в Токио. Ее преданность спорту и несокрушимый характер сделали ее одной из самых титулованных молодых спортсменок Украины, а открытость и искренность — одной из самых известных.

Дарья станет первой спортсменкой-посольством FAVBET, подчеркивая усилия компании по поддержке и содействию развитию женщин в спорте. Сегодня FAVBET является одним из наиболее активных спортивных спонсоров Украины, обеспечивая поддержку профессиональным спортсменам и любителям, а также сотрудничая с ведущими спортивными организациями – Федерацией хоккея Украины, Федерацией баскетбола Украины и другими.

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