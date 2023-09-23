Украинский снукерист не смог принять участие в British Open из-за недочета в правилах

Украинский снукерист, топ-1 рейтинга Q School Юлиан Бойко пожаловался на логику современных правил профессиональных турниров World Snooker Tour.

Дело в том, что игроки из рейтинга Q School могут заменять профессионалов на турнирах, и ожидалось, что Юлиан будет участвовать чуть ли не в каждом большом событии. А вышло все наоборот.

Как рассказал сам спортсмен, его позвали на British Open вместо снявшегося игрока, однако матч должен был начаться через три часа. Юлиан просто не мог из Польши попасть в Лестер за такой срок и отказался.

Позднее Бойко с удивлением узнал, что вскоре с турнира снялся О`Салливан, а его место занял Стивен Холворт (номер 8 рейтинга Q School). Юлиан же даже не получил приглашение.

"В WST мне объяснили, что вас не могут дважды пригласить на один и тот же турнир, и, что если вы однажды отклоните приглашение, то не получите повторного запроса на те же соревнования (поэтому не пригласили еще шестерых игроков выше по рейтингу).

На мой взгляд, есть разница между игроком, который не принимает приглашение по личному желанию и тем, кто просто физически не может прибыть на место проведения соревнований, так как его не пригласили в достаточный для этого период времени.

Я приложил много усилий для достижения успехов в соревнованиях Q School и для того, чтобы быть первым номером этого рейтинга, поэтому мне очень неприятно, когда мне отказывают в возможности играть на British Open из-за, откровенно говоря, сомнительных правил", - рассказал Юлиан.

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