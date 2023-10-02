Президент Национального паралимпийского комитета недоволен допуском россиян к Паралимпиаде

Президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич поделился мнением о решении допустить спортсменов из россии к Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

"Было два предложения со стороны МПК. Первое: продолжить исключение россии из международного паралимпийского движения и не допускать их на Паралимпиаду в Париже. Дальше второе, если это предложение не проходит. Допустить российскую команду к Паралимпиаде в Париже, но сохранить ее вне членства в международном паралимпийском движении. Оно отличается от того, что есть в олимпийском движении. Там нет речи об исключении россии из олимпийского движения. Это то, за что мы боролись. Что я могу сказать? Не хватило 5 голосов, чтобы исключить россию из международного паралимпийского движения".

Читай также: УЕФА допустит сборные россии U-17 к международным матчам и турнирам

"Я откровенно хочу сказать, не имея безусловных доказательств, но об этом говорит большинство членов Генассамблеи паралимпийского движения – это коррупция. Это о том, что были подкупы, было влияние. Я не могу доказать, но это неформальное мнение многих членов международной паралимпийской семьи. И об этом говорят.

Кто голосовал против исключения россии? Это страны Африки, это страны Азии и большинство стран Латинской Америки. Это то, что сегодня было очевидно во время коммуникаций во время выступлений на Генассамблее. Практически вся Европа голосовала против. Европа, Канада, США, некоторые страны Дальнего Востока. Но 5 голосов не хватило. Аргументы знаете какие? "А как же спортсмены? Бедные и бесправные российские паралимпийцы, как их можно ущемлять?" – приводит слова Сушкевича Комитет молодежи и спорту ВРУ.

Напомним, Паралимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!