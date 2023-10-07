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Украинский каратист погиб на войне с рф

Илья Романовский умер, защищая Родину от оккупантов
Вчера, 22:56
Илья Романовский
Илья Романовский

Украинский спорт понес еще одну невосполнимую потерю.

Как сообщает портал Янголи Спорту, в войне с рф погиб украинский каратист Илья Романовский.

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Илья был призером чемпионата Украины по киокушинкай-каратэ. После начала полномасштабного вторжения Романовский в качестве добровольца вступил в ряды ВСУ.

Спортсмен погиб в конце сентября во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении. Ему было девятнадцать лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: каратэ

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