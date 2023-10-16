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PUMA УКРАИНА провела SEASONS CAMP в Карпатах

PUMA УКРАИНА предоставила возможность протестировать экипировку SEASONS в условиях дикой природы.
Сегодня, 19:13

С 6 по 8 октября в Татарове прошел PUMA SEASONS CAMP в рамках запуска технологической приключенческой линейки PUMA SEASONS, организованный PUMA УКРАИНА.

В течение трех дней гости кемпа могли протестировать экипировку в реальных условиях, наслаждаясь невероятной красотой украинских Карпат и гостеприимством PUMA и партнеров – Gorgany, Blackroll Ukraine, Green Chef, 2085, Kulrurra и Koruna.

Среди тех, кто получил возможность протестировать новый теквир, были Влад Хильченко, Арсен Галеев, Нати Гресько, Катя Мотрич, Свят и Люба Бойко, Катя Олос, Даша Парчевская, Влад Буйвол с Александрой Бородиной, Мария Озирская, Влад Харенко, Роман Попович, Анна Абдулова, Назар, Елена и Тарас из канала Chumaky и Ринат из канала Снікербатя.

Звездой коллекции бесспорно выступили флагманские трейловые беговые кроссовки – VOYAGE 3 NITRO (ныне доступны в версии с мембраной GORE-TEX), которые гости кемпа смогли вовсю протестовать утренними горными пробежками, и хайкинговая модель EXPLORER, что отлично показала себя при восхождении на гору Хомяк.

Также в рамках горного приключения команда PUMA УКРАИНА поделилась важной информацией о сохранении экосистемы Карпат и рассказала о методах ответственного взаимодействия с природной окружающей средой. Стоит отметить и то, что элементы экипировки линейки PUMA SEASONS на 30% состоят из переработанных материалов, что характеризует не только направление, в котором движется PUMA, но и демонстрирует ценности бренда.

В настоящее время коллекция PUMA SEASONS доступна в официальных оффлайн магазинах и официальном интернет-магазине.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: puma

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