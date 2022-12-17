iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Adidas и Puma связались с Ирвингом по поводу потенциального сотрудничества

Конкуренты раздумывают над возможностью подписать контракт с бывшим представителем Nike.
Сегодня, 18:53
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images

Из-за громкого скандала, связанного с антисемитским фильмом разыгрывающий Бруклина Кайри Ирвинг лишился контракта с Nike.

Недавно на игрока вышли представители New Balance, теперь же в гонку за свободным агентом включились еще две всемирно известные компании.

По информации Daily Mail, Adidas и Puma также не против подписать контракт с Кайри.

Сообщается, что представители обоих брендов связывались с ним для обсуждения потенциальной сделки.

Читай также: Абдул-Джаббар: Ирвинг - самый милый парень в мире, пока он не открывает свой рот

30-летний баскетболист получал от сотрудничества с Nike 11 миллионов долларов в год. Стоит отметить, что сделка между сторонами должна была завершиться в конце 2023 года.

По словам представителей Nike, компания не собиралась продлевать их соглашение из-за проблем, связанных с репутацией Ирвинга.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: puma adidas Кайри Ирвинг Бруклин Нетс

Статьи по теме

Абдул-Джаббар: Ирвинг - самый милый парень в мире, пока он не открывает свой рот Абдул-Джаббар: Ирвинг - самый милый парень в мире, пока он не открывает свой рот
НБА: Бруклин победил Вашингтон, Клипперс разобрались с Бостоном НБА: Бруклин победил Вашингтон, Клипперс разобрались с Бостоном
Известный бренд обуви может подписать контракт с Ирвингом после его разрыва с Nike Известный бренд обуви может подписать контракт с Ирвингом после его разрыва с Nike
Карри рад, что избежал операции на травмированном плече Карри рад, что избежал операции на травмированном плече
Помочь журналистам

Видео

Хорватия - Марокко 2:1 видео голов и лучших моментов матча за третье место ЧМ-2022
Хорватия - Марокко 2:1 видео голов и лучших моментов матча за третье место ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Хорватия завоевала бронзу
просмотров
Морган: Месси 17 лет играл в Барселоне в окружении лучших игроков мира, а затем ушел в легкую лигу
просмотров

Последние новости

НБА20:57
Карри рад, что избежал операции на травмированном плече
Теннис20:40
Костюк выиграла парный турнир во Франции
ЧМ-202220:22
Хорватия - Марокко 2:1 видео голов и лучших моментов матча за третье место ЧМ-2022
Бокс20:02
"Подерусь бесплатно": Фьюри сделал неожиданное заявление о бое с Джошуа
ЧМ-202220:01
Фанаты не могут приобрести футболку сборной Аргентины из-за нехватки комплектов
ЧМ-202219:52
Чемпионат мира-2022: Хорватия завоевала бронзу
НБА19:38
Майами поместил всех своих игроков в список травмированных после штрафа от НБА
ЧМ-202219:25
Роналдиньо дал прогноз на финал чемпионата мира-2022
ЧМ-202219:00
Венгер: На Месси такого давления еще никогда не было
ЧМ-202218:54
Хорватия обыграла Марокко и третий раз завоевала медали чемпионата мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK