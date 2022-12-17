Adidas и Puma связались с Ирвингом по поводу потенциального сотрудничества

Конкуренты раздумывают над возможностью подписать контракт с бывшим представителем Nike.

Из-за громкого скандала, связанного с антисемитским фильмом разыгрывающий Бруклина Кайри Ирвинг лишился контракта с Nike.

Недавно на игрока вышли представители New Balance, теперь же в гонку за свободным агентом включились еще две всемирно известные компании.

По информации Daily Mail, Adidas и Puma также не против подписать контракт с Кайри.

Сообщается, что представители обоих брендов связывались с ним для обсуждения потенциальной сделки.

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30-летний баскетболист получал от сотрудничества с Nike 11 миллионов долларов в год. Стоит отметить, что сделка между сторонами должна была завершиться в конце 2023 года.

По словам представителей Nike, компания не собиралась продлевать их соглашение из-за проблем, связанных с репутацией Ирвинга.