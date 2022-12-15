Абдул-Джаббар: Ирвинг - самый милый парень в мире, пока он не открывает свой рот

Член Зала славы считает, что людям нужно оценивать Кайри за те слова, которые он говорит.

Недавний скандал, связанный с Кайри Ирвингом понемногу утихает, а разыгрывающий Бруклина уже вернулся на площадку, где помогает своей команде подниматься вверх по таблице Востока.

Спустя несколько недель легендарный центровой Лейкерс Карим Абдул-Джаббар поделился своим мнением относительно Кайри.

"Кайри Ирвинг может быть самым милым парнем в мире дома и среди своих друзей. Но как только он решает транслировать свое мнение миру, его нужно судить только по содержанию того, что он говорит", — цитирует Карима Sportskeeda.

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Карим Абдул-Джаббар владеет рекордом результативности за карьеру, но вскоре он может его лишиться, ведь ЛеБрон Джеймс уже в этом сезоне может обойти члена Зала славы. Недавно звезда "озерников" признался, будет ли он плакать, когда/если станет лучшим скорером в истории НБА.