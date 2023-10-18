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Уже 351 спортивный объект пострадал от россиян после полномасштабного вторжения

Вадим Гутцайт прокомментировал обстрел россиянами спортивной базы "Динамо" в Запорожье.
Сегодня, 16:41
facebook.com/vgytzait
facebook.com/vgytzait

Министр молодежи и спорта Украины и президент НОК Вадим Гутцайт рассказал, сколько спортивных объектов получили повреждения от террористических действий россиян.

"Очередной удар россиян по спортивной инфраструктуре. Из-за ракетных обстрелов спортивная база "Динамо" в Запорожье - наша гордость и место олимпийских надежд - теперь разрушена. Это уже 351-й спортивный объект в 14 областях Украины, пострадавший с начала полномасштабного вторжения".

Гутцайт осудил действия окупантов.

"Это наша общая боль и потеря. Это очередная попытка оккупантов уничтожить наше олимпийское будущее. Но никто не сломит наш дух. Украинцы всегда показывают сверхчеловеческую силу и отвагу. Мы строим будущее, где спорт объединяет, а не разделяет. Где стадионы - это места радости и триумфа, а не страха", - написал Гутцайт в Facebook.

Также прокомментировал удар по базе "Динамо" и олимпийский призер Парвиз Насибов.

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