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Призер ОИ-2020 - об обстреле россиянами зала в Запорожье: "Братья", спасибо за все

Парвиз Насибов прокомментировал действия террористов.
Сегодня, 15:31
Парвиз Насибов
Парвиз Насибов

Террористические войска Российской федерации обстреляли Запорожье и значительно повредили один из спортивных залов города.

"Зал, где мы тренировались. "Соседи", "братья", благодарим вас за все", - написал украинский борец Парвиз Насибов.

Насибов – серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио в греко-римской борьбе, а также бронзовый призер последнего чемпионата Европы.

Напомним, что Международный олимпийский комитет все еще пытается дать возможность российским спортсменам выступать на Олимпийских Играх в Париже в 2024 году.

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