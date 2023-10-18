Призер ОИ-2020 - об обстреле россиянами зала в Запорожье: "Братья", спасибо за все

Террористические войска Российской федерации обстреляли Запорожье и значительно повредили один из спортивных залов города.

"Зал, где мы тренировались. "Соседи", "братья", благодарим вас за все", - написал украинский борец Парвиз Насибов.

Насибов – серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио в греко-римской борьбе, а также бронзовый призер последнего чемпионата Европы.

Напомним, что Международный олимпийский комитет все еще пытается дать возможность российским спортсменам выступать на Олимпийских Играх в Париже в 2024 году.

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