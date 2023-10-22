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Европейский кубок ЕГФ: Мотор прошел в третий раунд, Одесса вылетела

24 ноября запорожский клуб узнает своего следующего соперника.
Сегодня, 09:40
Мотор Запорожье / facebook.com/handball.club.motor
Мотор Запорожье / facebook.com/handball.club.motor

В субботу, 21 октября, прошли ответные матчи Европейского кубка по гандболу, в котором принимали участия украинские Мотор и Одесса.

Напомним, что в сезоне-2023/24 принимали участие три украинские клуба, чемпион и вице-чемпион Украины Мотор и Одесса начинали турнир со второго раунда, а бронзовый призер Донбасс - с первого.

Донбасс вылетел еще в первом раунде, а остальные два клуба вчера сыграли свои ответные матчи. Мотор дважды обыграл люксембургский Керьенг и прошел в третий раунд, а Одесса дважды уступила Минаур Байе из Румынии и покинула турнир.

Европейский кубок ЕГФ. Второй раунд, ответные матчи

  • Мотор (Украина) - Керьенг (Люксембург) 33:30 (общий счет противостояния - 64:57)
  • Одесса (Украина) - Минаур Байя (Румыния) 27:39 (53:91)

24 ноября запорожский клуб узнает своего соперника в третьем раунде Европейского кубка, а первый сыграет уже 25-26 ноября. Ответный поединок состоится 2-3 декабря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гандбол мотор

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