Трейдинг платформа и агрегатор букмекерских контор VOdds работает на рынке беттинга уже более семи лет, начиная с 2016-го.

Азиатская Трейдинг платформа

Трейдинг платформа и агрегатор букмекерских контор VOdds работает на рынке беттинга уже более семи лет, начиная с 2016-го. За это время компания завоевала доверие игроков, успела совершить несколько редизайнов сайта для максимально удобного пользовательского опыта. Сайт VOdds оперирует официально с лицензией нидерландского регулятора Кюрасао и предлагает несколько преимуществ игрокам.

Оформление платформы

Попав на официальную страницу бренда онлайн, в верхней части увидите логотип, переход одним кликом на промоакции, кнопки для входа и регистрации аккаунта. Ниже расположены красочные баннеры с тематическими бонусами на спорт, казино и виртуальный спорт.

На главной странице VOdds заметите доступные ставки на спорт и интеграцию популярных азиатских букмекеров. Рядом расположены актуальные игры лайв казино, игровые автоматы и виртуальный спорт от нового партнера компании – провайдера Pragmatic Play.

В футере найдете полезные ссылки на блог, где администрация бренда на регулярной основе публикует стратегии ставок на разные виды спорта, известные казино игры и последние обновления в индустрии беттинга. Здесь вы ознакомитесь с партнерской программой, дополнительными контактными данными, поддерживаемыми платежными методами, социальными сетями и лицензией.

Регистрация на VOdds

Для запуска процесса открытия учетной записи в правом верхнем углу нажимаете на «регистрация» и заполняете следующие данные в открывшейся анкете:

1. Имя/фамилия;

2. Адрес email;

3. Страну и номер телефона;

4. Валюту;

5. Промокод (при наличии).

Вам необходимо принять правила и условия проекта и нажать на кнопку «играть сейчас». Недавно компания интегрировала возможность создания профиля с привязкой аккаунтов в социальных сетях. Рекомендуется после регистрации сразу перейти к процессу верификации, в котором вам поможет оперативный лайв чат, отвечающий на запросы игроков на русском.

Бонусы и промокоды VOdds

Официальный сайт дарит возможность игрокам забрать сразу несколько классных бустов для первых ставок на спорт или лайв казино. Представляем главные промоакции и промокоды на ставку:

1. Бонус до 250$ новым клиентам. Недавно компания увеличила свое приветственное предложение за регистрацию и внесение первого депозита с использованием промокода WIN250X. Пользователям теперь доступен буст до 250$ или эквивалент в другой валюте аккаунта.

2. Бонус до 3000$ на казино. Фанатам казино, слотов и виртуального спорта компания предлагает пополнить счет и забрать до 3000$. При внесении депозита необходимо включить бонусный код CLV3000.

3. Крипто-бонус. Компания поддерживает платежи с биткоинами и Tether и предлагает тематическую акцию, в которой за первый депозит клиенты забирают до 150 USDT. Здесь необходимо применить промокод CRB150.

4. Бонусы на казино и виртуальный спорт. Компания не только интегрирует популярные игры от Pragmatic Play, но и открыл возможность на бонусы в известных тайтлах. Вы можете играть в Gates of Olympus, Spaceman, Sugar Rush и виртуальный спорт и увеличить баланс на 50$.

5. Прямые букмекерские аккаунты и welcome-бонусы. Бренд сотрудничает с азиатскими букмекерами PS3838 и Singbet и предлагает игрокам получить прямой доступ к более широкой линии ставок и 25% на первый депозит до 100$.

Компания VOdds проводит специальные промоакции под грандиозные спортивные события и предлагает крупные бонусы. Дополнительно клиенты указывают дату рождения в настройках профиля и в этот прекрасный день забирают до 200$. В начале каждого месяца бетторам зачисляют кэшбэк со ставок на спорт.

Дополнительно увеличили портфолио ставок на спорт. Клиентам открыта возможность беттинга с улучшенными маркетами и событиями от PSPORTS.

Служба поддержки

У вас есть несколько способов коммуникации с компанией, самый часто используемый – через лайв чат. Саппорт отвечает в течение нескольких секунд после отправленного вами запроса и говорит на русском, поскольку платформа рассчитана на клиентов из стран СНГ и полностью локализована на русский.

Кроме вышеприведенных преимуществ, компания предлагает оптимизированный процесс ставок через мобильную версию и обещает выпустить релиз официального мобильного приложения на смартфоны. Бренд интегрировал множество платежных систем, принимает банковские переводы, транзакции с электронных и крипто-кошельков.

Вы можете зарегистрировать аккаунт на этой платформе уже сегодня, забрать все бонусы и преимущества, а также поиграть в бесплатном демо-режиме ради удовольствия!

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

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