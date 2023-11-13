Setanta Sports и Netflix теперь вместе!

Setanta Sports – ведущая спортивная мультимедийная платформа в странах Восточной Европы и Центральной Азии, и стриминговый сервис с мировым именем Netflix объявили об эксклюзивном партнерстве в 13 странах, чтобы предоставить подписчикам доступ к просмотру лучших спортивных событий и развлекательного контента в одном предложении! Новая подписка Fan Pack позволит подключиться к Setanta Sports и Netflix по единой плате.

Если вас переполняют эмоции перед долгожданным матчем года, решающим боем в UFC или увлекательными гонками, и в то же время вы ищете другого вида развлечения - например, сериал "Ведьмак" для погружения в фэнтези мир или сериал "Корона", чтобы попасть в историческую драму или " Бекхэм”, чтобы пережить реальную историю, у Fan Pack есть все и для каждого. Для тех, кто еще не болельщик, но хочет получить новые впечатления, вы сможете погрузиться в мир спорта, как никогда раньше.

Теперь вы можете смотреть Формулу-1 на Setanta Sports и узнать больше об этом виде спорта благодаря документальному сериалу Netflix "Формула 1: Гони, чтобы выжить" или открыть для себя признанные документальные сериалы, посвященные теннису. Всё это в одном пакете.

"Мы чрезвычайно рады сотрудничеству с Netflix в создании эксклюзивного сочетания спорта и развлечений. Глобальное признание Netflix, его культовые фильмы и сериалы играют ключевую роль в усилении нашего присутствия на рынке, а наш Fan Pack предлагает неповторимое сочетание высококлассного спорта и любимого контента от Netflix. партнерское соглашение является важной вехой в переосмыслении развлечений и обеспечении возможности найти все, что нужно в одном пакете для каждого", - сказала заместитель генерального директора Setanta Sports Тамара Бадашвили.

"Мы всегда стараемся облегчить зрителям возможность подписаться и наслаждаться шоу и фильмами Netflix на их телевизоре, мобильном телефоне, планшете или компьютере - дома или в дороге. Очень увлекает то, что благодаря этому особому партнерскому соглашению сразу в нескольких странах мы делаем Netflix еще более доступным для широкого круга зрителей, интересующихся самыми громкими событиями в мире спорта и развлечений", - подчеркнула Майя Порчинская, директор по развитию бизнеса в Центральной и Восточной Европе в Netflix.

Где и как купить Fan Pack?

Чтобы воспользоваться комбинированным предложением от Setanta Sports и Netflix, посетите страницу предложения на сайте setantasports.com/fanpack и выберите наиболее подходящий пакет.

Цены на пакеты следующие:

Базовый: 4,99 евро

Стандартный: 7,49 евро

Премиум: 9,99 евро

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