Що дивляться і кого підтримують українці?
Найпопулярніші види спорту
Цілком очевидно, що найпопулярнішим видом спорту в Україні є футбол. 98% респондентів сказали, що дивляться цей вид спорту. Друге місце розділили баскетбол і теніс - по 30%. Не дуже відстала і Формула 1 - любителів цього спорту 29%.
Найпопулярніші чемпіонати
Перехід в АПЛ українських футболістів підняла зацікавленість до цього чемпіонату. Зінченко, Мудрик, Забарний, Миколенко та Ярмолюк зробили так, що популярність Прем’єр-ліги серед українців за рік зросла майже вдвічі - з 45% до 81%.
Найпопулярніші футболісти
Гра “Арсенала” та ефект Олександра Зінченка значно підвищив рейтинг команди в цьому році. За “канонірів” тепер вболіває 13% любителів спорту. Проте перше місце в рейтингу знову посідає київське “Динамо”. Хоча за рік відсоток вболівальників впав з 48 до 27.
Натомість “Шахтар” посідає 4 місце з 7% вболівальників. Вище - “Ліверпуль” Юргена Клоппа з 10% фанатів в Україні.
- Динамо - 27%
- Арсенал - 13%
- Ліверпуль - 10%
- Шахтар - 7%
- Манчестер Юнайтед - 4%
- Карпати - 4%
- Мілан - 4%
- Реал - 4%
- Челсі - 3%
- Жирона - 3%
- Інший - 20%
Найпопулярніші футболісти
Українці так і не змогли визначитись зі своїм вибором найкращого гравця. Перше місце з 12% голосів посіли одразу двоє лідерів збірної України: Олександр Зінченко та Віктор Циганков.
Загалом у рейтингу більшість українських гравців. Серед іноземців лише світові зірки: Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі та Мохаммед Салах.
- Олександр Зінченко - 12%
- Віктор Циганков - 12%
- Михайло Мудрик - 9%
- Ліонель Мессі - 7%
- Кріштіану Роналду - 6%
- Артем Довбик - 5%
- Віталій Миколенко - 4%
- Мохаммед Салах - 4%
- Інші - 37%
Найпопулярніші баскетбольні команди
Бачимо, що у порівнянні з 2022 роком українці почали більше вболівати за іноземні команди, зокрема з НБА. Перше місце в рейтингу посів “Лос-Анджелес Лейкерс”, одразу за ним “Голден Стейт Ворріорз”. При цьому зберігається інтерес і до українських команд, таких як “Будівельник” та “Прометей”.
- Лос-Анджелес Лейкерс - 19%
- Голден Стейт Ворріорз - 11%
- Прометей - 8%
- Будівельник - 8%
- Інший - 54%
Найпопулярніші баскетболісти
Не дивно, що найпопулярнішим баскетболістом став легендарний Леброн Джеймс, який виступає саме за “Лейкерс”. Також до списку входить Стефен Каррі та Святослав Михайлюк.
- Леброн Джеймс - 19%
- Стефен Каррі - 15%
- Святослав Михайлюк - 9%
- Інший - 57%
Найпопулярніші тенісисти/тенісистки
У порівнянні з минулим роком стрімко зросла популярність Еліни Світоліної, яка яскраво повернулась на корт після народження доньки та досягла півфіналу Вімблдону. Її показник виріс з 21% до 35%.
Серед чоловіків українці найбільше підтримують Новака Джоковича - 20% респондентів. А ось рейтинг Роджера Федерера впав з 24% до 4% через завершення кар’єри у 2022 році.
- Еліна Світоліна - 35%
- Новак Джокович - 20%
- Карлос Алькарас - 8%
- Гаель Монфіс - 4%
- Рафаель Надаль - 4%
- Роджер Федерер - 4%
- Інший - 19%
Найпопулярніші пілоти Формули 1
Загальний рейтинг Формули 1 трохи впав у порівнянні з 2022 роком. Причиною цьому може бути повна домінація Макса Ферстаппена. Він, до речі, втратив перше місце в рейтингу найпопулярніших пілотів та перебуває на 2 місці з 21%. Найбільше ж українці підтримують Шарля Леклера - 24%
- Шарль Леклер - 24%
- Макс Ферстаппен - 21%
- Льюїс Гамільтон - 17%
- Фернандо Алонсо - 14%
- Ландо Норріс - 8%
- Карлос Сайнс - 7%
- Інший - 10%
Найкращі спортсмени України 2023 року
Найкращою спортсменкою року на думку більшості вболівальників стала легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка в 2023-му стала чемпіонкою Європи та світу у стрибках в висоту. Варто відзначити, що українські футболісти посіли місця з 5 по 8, вищі сходинки зайняли представники інших видів спорту.
- Ярослава Магучіх - 23%
- Олександр Усик - 18%
- Ольга Харлан - 11%
- Еліна Світоліна - 11%
- Олександр Зінченко - 10%
- Віктор Циганков - 7%
- Артем Довбик - 5%
- Віталій Миколенко - 3%
- Інший - 12%
Також, скористайтеся можливістю стати членом журі Setanta Awards, де кожен українець може віддати голос за улюбленого спортсмена чи найкращу подію року та отримати за це подарунок. Долучайтесь!
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