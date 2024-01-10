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Що дивляться і кого підтримують українці?

Setanta Sports вирішила з’ясувати, що дивляться та кого підтримують українці, і провела Спортивне опитування 2023.
Сегодня, 14:00

Найпопулярніші види спорту

Цілком очевидно, що найпопулярнішим видом спорту в Україні є футбол. 98% респондентів сказали, що дивляться цей вид спорту. Друге місце розділили баскетбол і теніс - по 30%. Не дуже відстала і Формула 1 - любителів цього спорту 29%.

Найпопулярніші чемпіонати

Перехід в АПЛ українських футболістів підняла зацікавленість до цього чемпіонату. Зінченко, Мудрик, Забарний, Миколенко та Ярмолюк зробили так, що популярність Прем’єр-ліги серед українців за рік зросла майже вдвічі - з 45% до 81%.

Найпопулярніші футболісти

Гра “Арсенала” та ефект Олександра Зінченка значно підвищив рейтинг команди в цьому році. За “канонірів” тепер вболіває 13% любителів спорту. Проте перше місце в рейтингу знову посідає київське “Динамо”. Хоча за рік відсоток вболівальників впав з 48 до 27.

Натомість “Шахтар” посідає 4 місце з 7% вболівальників. Вище - “Ліверпуль” Юргена Клоппа з 10% фанатів в Україні.

  • Динамо - 27%
  • Арсенал - 13%
  • Ліверпуль - 10%
  • Шахтар - 7%
  • Манчестер Юнайтед - 4%
  • Карпати - 4%
  • Мілан - 4%
  • Реал - 4%
  • Челсі - 3%
  • Жирона - 3%
  • Інший - 20%

Найпопулярніші футболісти

Українці так і не змогли визначитись зі своїм вибором найкращого гравця. Перше місце з 12% голосів посіли одразу двоє лідерів збірної України: Олександр Зінченко та Віктор Циганков.

Загалом у рейтингу більшість українських гравців. Серед іноземців лише світові зірки: Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі та Мохаммед Салах.

  • Олександр Зінченко - 12%
  • Віктор Циганков - 12%
  • Михайло Мудрик - 9%
  • Ліонель Мессі - 7%
  • Кріштіану Роналду - 6%
  • Артем Довбик - 5%
  • Віталій Миколенко - 4%
  • Мохаммед Салах - 4%
  • Інші - 37%

Найпопулярніші баскетбольні команди

Бачимо, що у порівнянні з 2022 роком українці почали більше вболівати за іноземні команди, зокрема з НБА. Перше місце в рейтингу посів “Лос-Анджелес Лейкерс”, одразу за ним “Голден Стейт Ворріорз”. При цьому зберігається інтерес і до українських команд, таких як “Будівельник” та “Прометей”.

  • Лос-Анджелес Лейкерс - 19%
  • Голден Стейт Ворріорз - 11%
  • Прометей - 8%
  • Будівельник - 8%
  • Інший - 54%

Найпопулярніші баскетболісти

Не дивно, що найпопулярнішим баскетболістом став легендарний Леброн Джеймс, який виступає саме за “Лейкерс”. Також до списку входить Стефен Каррі та Святослав Михайлюк.

  • Леброн Джеймс - 19%
  • Стефен Каррі - 15%
  • Святослав Михайлюк - 9%
  • Інший - 57%

Найпопулярніші тенісисти/тенісистки

У порівнянні з минулим роком стрімко зросла популярність Еліни Світоліної, яка яскраво повернулась на корт після народження доньки та досягла півфіналу Вімблдону. Її показник виріс з 21% до 35%.

Серед чоловіків українці найбільше підтримують Новака Джоковича - 20% респондентів. А ось рейтинг Роджера Федерера впав з 24% до 4% через завершення кар’єри у 2022 році.

  • Еліна Світоліна - 35%
  • Новак Джокович - 20%
  • Карлос Алькарас - 8%
  • Гаель Монфіс - 4%
  • Рафаель Надаль - 4%
  • Роджер Федерер - 4%
  • Інший - 19%

Найпопулярніші пілоти Формули 1

Загальний рейтинг Формули 1 трохи впав у порівнянні з 2022 роком. Причиною цьому може бути повна домінація Макса Ферстаппена. Він, до речі, втратив перше місце в рейтингу найпопулярніших пілотів та перебуває на 2 місці з 21%. Найбільше ж українці підтримують Шарля Леклера - 24%

  • Шарль Леклер - 24%
  • Макс Ферстаппен - 21%
  • Льюїс Гамільтон - 17%
  • Фернандо Алонсо - 14%
  • Ландо Норріс - 8%
  • Карлос Сайнс - 7%
  • Інший - 10%

Найкращі спортсмени України 2023 року

Найкращою спортсменкою року на думку більшості вболівальників стала легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка в 2023-му стала чемпіонкою Європи та світу у стрибках в висоту. Варто відзначити, що українські футболісти посіли місця з 5 по 8, вищі сходинки зайняли представники інших видів спорту.

  • Ярослава Магучіх - 23%
  • Олександр Усик - 18%
  • Ольга Харлан - 11%
  • Еліна Світоліна - 11%
  • Олександр Зінченко - 10%
  • Віктор Циганков - 7%
  • Артем Довбик - 5%
  • Віталій Миколенко - 3%
  • Інший - 12%

Також, скористайтеся можливістю стати членом журі Setanta Awards, де кожен українець може віддати голос за улюбленого спортсмена чи найкращу подію року та отримати за це подарунок. Долучайтесь!

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