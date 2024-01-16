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60 тонн гуманитарной помощи из Хорватии в Украину от Favbet Foundation и Dobro Dobrim

Прекрасная инициатива.
Сегодня, 18:29
Фото надано рекламодателем
Фото надано рекламодателем

Благотворительный фонд Favbet Foundation совместно с волонтерской организацией Dobro Dobrim DoDo привезли в Украину очередной транш гуманитарной помощи из Хорватии - более 60 тонн.

В груз вошли вещи первой необходимости для жителей прифронтовых регионов, а также технологическое оборудование для украинских военных. 

Фото надано рекламодателем
Фото надано рекламодателем

"В Хорватии сегодня проживают украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Здесь с 2022 года работает наш Центр адаптации для переселенцев в Загребе, который объединил вокруг себя много волонтеров и организаций, стремящихся помогать Украине, - рассказывает куратор проектов Favbet Foundation Марианна Ковеня, -  Мы рады снова сотрудничать с сообществом Dobro Dobrim DoDo, чтобы усилить способности наших защитников и поддержать тех, кто сегодня больше всего страдает от последствий войны".

Фото надано рекламодателем
Фото надано рекламодателем

Фуры содержат дезинфицирующие средства и медицинские средства. Эта гуманитарная помощь будет предоставлена украинским учреждениям, которые в этом нуждаются. 

Это еще одна большая партия гумпомощи, которую из Хорватии с Dobro Dobrim при поддержке благотворительного фонда Favbet Foundation.

Фото надано рекламодателем
Фото надано рекламодателем

Первая поступила в Украину после теракта на Каховской ГЭС. Тогда было отправлено более 11 тонн гумпомощи беженцам из Херсона.

Уже осенью того же года Dobro Dobrim вместе с Favbet Foundation отправили еще 150 тонн помощи в Украину из Хорватии. 

Это - средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости. Также специально для медучреждений было передано 13 000 кг дезинфицирующих средств для обработки операционных и хирургических инструментов.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Сегодня большинство проектов фонда ориентированы на поддержку украинской армии. Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ и другие Силы обороны страны получили при содействии Favbet Foundation более 250 авто, а также более 130 дронов различного типа.

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