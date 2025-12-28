Манчестер Юнайтед нацелились на нападающего сборной Мали

МЮ близок к договорённости с Лассином Синайоко.

Манчестер Юнайтед нашел форварда, которого подпишет этим зимним трансферным окном.

По информации Africafoot, им стал нападающий сборной Мали и Осера Лассин Синайоко. Отмечается, что переговоры между сторонами продвигаются успешно, и МЮ рассчитывает, что игрок будет выступать за команду во второй половине сезона.

Добавим, что у Синайоко зарплата составит около 3 миллионов евро в год.

В этом сезоне Лассин сыграл в 16 матчах чемпионата Франции, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

Тем временем Ювентус ведет переговоры с Интером о покупке полузащитника.

