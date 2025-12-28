iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед нацелились на нападающего сборной Мали

МЮ близок к договорённости с Лассином Синайоко.
Сегодня, 10:51       Автор: Валентина Чорноштан
Лассин Синайоко / Getty Images
Лассин Синайоко / Getty Images

Манчестер Юнайтед нашел форварда, которого подпишет этим зимним трансферным окном.

По информации Africafoot, им стал нападающий сборной Мали и Осера Лассин Синайоко. Отмечается, что переговоры между сторонами продвигаются успешно, и МЮ рассчитывает, что игрок будет выступать за команду во второй половине сезона.

Добавим, что у Синайоко зарплата составит около 3 миллионов евро в год.

В этом сезоне Лассин сыграл в 16 матчах чемпионата Франции, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

Тем временем Ювентус ведет переговоры с Интером о покупке полузащитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Юнайдет

Статьи по теме

МЮ готовит масштабный апгрейд Олд Траффорд перед будущими проектами МЮ готовит масштабный апгрейд Олд Траффорд перед будущими проектами
Капитан Манчестер Юнайтед получил серьезную травму Капитан Манчестер Юнайтед получил серьезную травму
Форвард Борнмута принял решение касательно своего перехода Форвард Борнмута принял решение касательно своего перехода
Дензел Дюмфрис на радаре клубов АПЛ Дензел Дюмфрис на радаре клубов АПЛ

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют против Браги, а Кристал Пэлас встретится с Тоттенхэмом
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

Бокс13:40
Бокс: расписание боев
Бокс13:38
Иноуэ назвал потенциального соперника после успешной защиты звания абсолюта
Украина13:17
Александр Караваев провёл юбилейный матч
Европа12:52
Тренер Эвертона сделал заявление о будущем Миколенко
Европа12:46
Полузащитник Ман Сити возглавил список по количеству созданных голевых моментов
Европа12:01
Жозе Моуринью проводит параллель. Тренер сравнил Бенфику с пилотом Феррари
Бокс11:23
Деонтей Уайлдер назвал основную цель в поединке против Усика
Европа10:51
Манчестер Юнайтед нацелились на нападающего сборной Мали
Биатлон10:29
Семеренко – о первом личном подиуме: Я верила в себя, они – нет
НБА10:02
Звезда Денвера оформил 16-й трипл-дабл сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK