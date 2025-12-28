Спортивный директор Аль-Иттихада допустил трансфер звезды Реала в саудовскую лигу

Спортивный директор Аль-Иттихада Рамон Планес на фоне слухов об уходе Винисиуса из мадридского Реала рассказал, сможет ли бразилец перейти в саудовскую лигу.

"Вижу возможность того, что такие игроки, как Винисиус, могут оказаться в Саудовской Аравии. Вижу, как лига развивается, поэтому приезд сюда футболистов топ-уровня в расцвете сил вполне реален.

Сейчас в лиге есть тренд на привлечение игроков в очень хорошем возрасте. Приглашать исключительно тех, кто на излете карьеры, – такого больше нет", – цитирует его слова Marca.

Отмечается, что в СМИ уже предположили, кого Реал может купить на деньги с продажи Винисиуса.

