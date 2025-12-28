Барселона присматривается к двум защитникам из Бундеслиги

Защитники Вольфсбурга Константинос Кульеракис и Гамбурга Лука Вушкович попали в шорт-лист Барселоны.

Как сообщает издание Sport, каталонский клуб ищет усиление для линии обороны, поскольку на этих позициях команде не хватает кадров.

Ранее Барселона рассматривала покупку Алессандро Бастони, однако из-за высокого ценника каталонцы переключились на другие варианты. Среди них - Кульеракис, а также защитник Тоттенхэма Лука Вушкович, который сейчас выступает за Гамбург на правах аренды до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Кульеракис принял участие в 16 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Вушкович, в свою очередь, сыграл 15 матчей и забил два гола.

К слову, полузащитник АЗ также оказался в сфере интересов топ-клубов Европы.

