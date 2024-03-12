VBET Ukraine та Сергій Ребров: разом до нових перемог

Організатор азартних ігор VBET Ukraine презентує іміджевий ролик «Об’єднані довірою мільйонів» з головним тренером Національної збірної України з футболу Сергієм Ребровим у головній ролі.

Віра в перемоги Національної збірної під керівництвом Реброва об'єднує мільйони прихильників футболу в Україні. Попереду в синьо-жовтих велике випробування: 21 березня на них чекає зустріч з командою Боснії та Герцеговини в півфіналі плейоф за вихід на Євро – 2024. У разі перемоги в цьому двобої українська збірна зустрінеться 26 березня у Вроцлаві з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

Відео знімали на київському стадіоні імені Валерія Лобановського, домашній арені клубу «Динамо». Саме тут Сергій Ребров провів більшу частину своєї кар’єри — спочатку як гравець у складі «Динамо», потім як його тренер. Легенда українського футболу повернулася на добре знайоме поле вже як головний тренер Національної збірної і футбольний амбасадор VBET Ukraine.

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