Определился состав сборной Украины по футзалу на Международный турнир четырех

Национальная команда сыграет против топовых сборных мира.

В среду, 10 апреля, национальная сборная Украины по футзалу отправится в Литву для участия в международном турнире.

Участниками турнира также будут сборные Бразилии, Франции и Литвы, являющейся хозяином Евро-2026. Матчи пройдут в городе Йонава 13–16 апреля.

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Главный тренер украинской команды Александр Косенко огласил состав на турнир:

1-й тур, 13.04.2024

Бразилия – Франция

Литва – Украина

2-й тур, 15.04.2024

Украина – Бразилия

Литва – Франция

3-й тур, 16.04.2024

Украина – Франция

Бразилия – Литва

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