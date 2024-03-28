Определился состав сборной Украины по футзалу на Международный турнир четырех
Национальная команда сыграет против топовых сборных мира.
В среду, 10 апреля, национальная сборная Украины по футзалу отправится в Литву для участия в международном турнире.
Участниками турнира также будут сборные Бразилии, Франции и Литвы, являющейся хозяином Евро-2026. Матчи пройдут в городе Йонава 13–16 апреля.
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Главный тренер украинской команды Александр Косенко огласил состав на турнир:
1-й тур, 13.04.2024
- Бразилия – Франция
- Литва – Украина
2-й тур, 15.04.2024
- Украина – Бразилия
- Литва – Франция
3-й тур, 16.04.2024
- Украина – Франция
- Бразилия – Литва
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