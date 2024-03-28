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Определился состав сборной Украины по футзалу на Международный турнир четырех

Национальная команда сыграет против топовых сборных мира.
Сегодня, 18:07
Сборная Украины по футзалу /АФУ
Сборная Украины по футзалу /АФУ

В среду, 10 апреля, национальная сборная Украины по футзалу отправится в Литву для участия в международном турнире.

Участниками турнира также будут сборные Бразилии, Франции и Литвы, являющейся хозяином Евро-2026. Матчи пройдут в городе Йонава 13–16 апреля.

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Главный тренер украинской команды Александр Косенко огласил состав на турнир:

1-й тур, 13.04.2024

  • Бразилия – Франция
  • Литва – Украина

2-й тур, 15.04.2024

  • Украина – Бразилия
  • Литва – Франция

3-й тур, 16.04.2024

  • Украина – Франция
  • Бразилия – Литва

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