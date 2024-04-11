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На 77-м году жизни скончался скандально известный О. Джей Симпсон

Последние несколько лет мужчина боролся с раком.
Сегодня, 18:20
О. Джей Симпсон / Getty Images
О. Джей Симпсон / Getty Images

Умер экс-звезда НФЛ и голливудский актер О. Джей Симпсон, об этом сообщили его родные.

В течение последних нескольких лет муужчина боролся с раком, который и стал причиной смерти. Сообщается, что он ушел в окружении своей семьи.

Напомним, О. Джей Симпсон получил огромную известность в качестве игрока НФЛ, стал первым, кто пробежал с мячом более 2000 выносных ярдов за сезон. В 1985 году был включен в Зал славы профессионального американского футбола.

После окончания спортивной карьеры снимался в рекламе и кино, получил большую известность благодаря роли детектива Нортберга в трилогии Голый пистолет.

В 1994 году О. Джей Симпсон был обвинен в убийстве бывшей жены и ее любовника, был оправдан и избежал смертной казни. Но под давлением общественности и после гражданского судебного разбирательства был признан виновным. Лишь в 2017 году Симпсон досрочно вышел из тюрьмы.

Ранее также сообщалось, что умер легендарный борец сумо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: О. Джей Симпсон

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