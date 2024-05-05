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Ураган - победитель Кубка Украины по футзалу

Ивано-Франковский коллектив уверенно разобрался с Aurora.
Сегодня, 15:10
Ураган / futsal.com.ua
Ураган / futsal.com.ua

В воскресенье, 5 мая, состоялся финал Кубка Украины по футзалу, где встречались киевская Aurora и ивано-франковский Ураган.

Столичный коллектив в полуфинале одолел прошлогоднего чемпиона Кардинал-Ровно, а Ураган разобрался с ХИТом.

Несмотря на то, что "драконы" считались фаворитами, счет открыли именно киевляне в конце первого тайма. Ураган быстро сравнял сразу со стартом второго тайма.

В основное время команды забили еще по голу, и в экстра-таймы ушли при результативной ничьей 2:2.

В конце первого дополнительного тайма Шотурма с пенальти вывел Ураган вперед, а в самом конце матча Савенко поставил точку в это противостоянии. 2:4 - Ураган стал чемпионом Кубка Украины по футзалу.

Кубок Украины по футзалу. Финал

Aurora - Ураган 2:4
Голы: Семенченко, 17, 35 - Корсун, 26, Грицина, 33, Шотурма, 44 (10-м), Савенко, 50

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