Тухель высказался о поражении Баварии в последнем матче сезона

Главный тренер Баварии Томас Тухель высказался о поражении команды в матче против Хоффенхайма (2:4).

"Мы хорошо начали игру, первые 15 или 20 минут, но потом начались индивидуальные ошибки. Во втором тайме было то же самое: хорошо начали, потом – индивидуальные ошибки.

Мы часто теряли мяч и сами позволили сопернику вернуться в игру. В случае с каждым голом мы очень плохо оборонялись и в итоге отдали игру. Очередное совершенно необязательное поражение".

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"В гостях у Штутгарта мы могли побеждать с большим отрывом, но дважды пропустили и отдали игру. В гостях у Хайденхайма мы могли сделать счет 3:0, 4:0, 5:0, но уступили 2:3. Сегодня – то же самое. Подобное происходит попросту слишком часто", – сказал немец в интервью Bayern & Germany.

Напомним, по итогам сезона Бавария финишировала на третьем месте в турнирной таблице.

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