Футболист Барселоны лишился игрового времени из-за оскорбления брата Хави

Рафинья перешел черту в общении с наставником.

Вингер Барселоны Рафинья поругался с братом Хави. Об этом сообщает Jijantes.

После замены в матче с Валенсией (4:2) бразилец конфликтовал с Оскаром Эрнандесом, братом Хави и помощником тренера. В раздевалке он оскорбил наставника, за что был исключен из стартового состава на следующий матч.

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Источники подтвердили события, оправдывая их "пылом момента". В итоге, в игре против Жироны (2:4) Рафинья вышел на замену на 69-й минуте, когда Барселона уже проигрывала 2:3.

В текущем сезоне на счету 27-летнего бразильца шесть голов и девять ассистов в 27 матчах Ла Лиги.

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