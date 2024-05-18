Ферстаппен повторил рекорд Сенны по количеству последовательных поулов

Символично, что Макс сделал это в 30-ю годовщину гибели великого бразильца.

В субботу, 18 мая, в Имоле прошла квалификация предстоящего Гран-при Эмилии-Романьи.

Быстрейшим гонщиком пелотона стал представитель Ред Булл Макс Ферстаппен, который будет стартовать с поула.

Как сообщает официальный сайт Формулы-1, трехкратный чемпион мира повторил рекорд великого Айртона Сенны (также трехкратного чемпиона мира), завоевав восемь побед в квалификации подряд.

Макс взял все семь поулов в нынешнем сезоне, а также в заключительном Гран-при Абу-Даби 2023 года. Стоит также отметить, что Ферстаппен отметился этим достижением в 30-ю годовщину смерти Сенны.

EIGHT IN A ROW! 🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇



Max Verstappen equals Ayrton Senna’s all-time consecutive poles record #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/TFZxmM6i2o — Formula 1 (@F1) May 18, 2024

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Напомним, что ранее четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель организовал забег, чтобы почтить память Айртона Сенны и Роланда Ратценберга, которые погибли 30 лет назад во время этапа в Имоле.

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