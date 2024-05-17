Страшный кошмар Сайнса: на трассе в Имоле вернули гравийные ловушки

Теперь у гонщиков будет меньше желания нарушать пределы трека.

Организаторы предстоящего Гран-при Эмилии-Романьи нашли способ, как заставить пилотов реже нарушать пределы трассы.

Как сообщает Motorsport, ключевые зоны трека претерпели изменений. Так, определенные участки с асфальтом были заменены гравийными ловушками.

Они находятся на выезде из Piratella, где гравийная ловушка теперь проходит намного ближе к краю трассы с правой стороны.

Затем асфальтовое покрытие на внешней стороне Acque Minerali также было значительно уменьшено и заменено гравийным, что не оставляет права на ошибку, когда машины проезжают этот поворот.

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На выезде с Variante Alta теперь также есть гравийная ловушка, а это означает, что любая ошибка, которую допустят гонщики в этой области будет означать сход с дистанции.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех гоночных сессий этапа в Имоле.

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