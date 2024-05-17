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Автоспорт

Ньюи уже подписал контракт с Феррари

Итальянская конюшня собирает у себя приличный коллектив.
Сегодня, 12:42
Эдриан Ньюи / Getty Images
Эдриан Ньюи / Getty Images

Недавно Эдриан Ньюи заявил, что возьмет отпуск на некоторое время после того, как он покинет пост технического директора Ред Булл.

Однако, как сообщает Daily Mail со ссылкой на итальянские источники, 65-летний британец уже успел подписать контракт с Феррари.

Другой важный человек из Формулы-1 заявил, что если контракт даже и не был еще подписан, то это произойдет очень скоро.

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Напомним, что в 2025 году к Феррари присоединится семикратный чемпиона мира Льюис Хэмилтон, который недавно назвал Эдриана Ньюи человеком, с которым он хотел бы поработать в Формуле-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Ред Булл Эдриан Ньюи

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