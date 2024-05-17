Ньюи уже подписал контракт с Феррари

Недавно Эдриан Ньюи заявил, что возьмет отпуск на некоторое время после того, как он покинет пост технического директора Ред Булл.

Однако, как сообщает Daily Mail со ссылкой на итальянские источники, 65-летний британец уже успел подписать контракт с Феррари.

Другой важный человек из Формулы-1 заявил, что если контракт даже и не был еще подписан, то это произойдет очень скоро.

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Напомним, что в 2025 году к Феррари присоединится семикратный чемпиона мира Льюис Хэмилтон, который недавно назвал Эдриана Ньюи человеком, с которым он хотел бы поработать в Формуле-1.

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