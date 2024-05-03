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Автоспорт

Хэмилтон: Ньюи - человек №1 в Формуле 1, с которым я хотел бы поработать

Ждем тандем британцев в Маранелло в 2025 году?
Сегодня, 09:03
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Несколькими днями ранее стало известно, что технический директор Ред Булл Эдриан Ньюи покинет австрийскую команду в первом квартале 2025 года.

Главным претендентом на британца называется Феррари, а остатка следующего сезона хватит, чтобы гениальный конструктор успел поработать над болидом 2026 года.

Во время общения со СМИ в преддверии старта уик-энда в Майами пилот Мерседес Льюис Хэмилтон, который в 2025 году присоединится к Скудерии, заявил, что он очень хотел бы поработать с Ньюи.

"Это все частные разговоры. Но если бы мне пришлось составить список людей, с которыми я хотел бы поработать, он обязательно был бы на его вершине", - цитирует сэра Льюиса Motorsport.

Источник: Getty Images

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Семикратный чемпион мира добавил, что Феррари сейчас добивается больших успехов в Формуле 1. И если она сможет заполучить Ньюи, это только поможет ее продвижению на передовую позицию "королевы автоспорта".

"Эдриан… У него такая замечательная история и послужной список. Очевидно, что он проделал потрясающую работу за свою карьеру, взаимодействие с командами и те знания, которые у него есть... И я думаю, что он был бы потрясающим дополнением (для Скудерии)".

"Я думаю, что у них (Феррари) уже есть отличная команда. Они уже добились огромного прогресса, шагнули вперед, и их машина в этом году стала быстрее. Для меня было бы привилегией работать с ним".

Стоит отметить, что Хэмилтон и Ньюи никогда раньше не работали вместе. Ближе всего к этому они были в середине 2000-х: в 2007 году пилот дебютировал в МакЛарен, однако это произошло уже после того, как инженер ушел из команды в Ред Булл.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного этапа в Майами, который стартует в пятницу, 3 мая.

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