Вольфф: Верю, что Хэмилтон останется профессионалом до самого конца контракта

В Мерседес считают, что неудовлетворительные результаты не повлияют на настрой семикратного чемпиона мира.

Смена регламента в 2022 году заметно повлияла на Мерседес, который ранее доминировал в Формуле 1.

Из-за определенных проблем "серебряные стрелы" перестали бороться за победы, что в определенной степени подтолкнуло Льюиса Хэмилтона к подписанию контракта с Феррари на 2025 год.

Руководитель немецкого коллектива Тото Вольфф верит, что семикратный чемпион мира будет демонстрировать профессионализм до конца сезона, несмотря на все трудности.

"Я думаю, что Льюис — профессионал и до сих пор он вел себя именно так, пытаясь сохранить свой боевой дух и боевой дух команды, даже если результаты не радуют", - цитирует австрийца Motorsport.

"Я не сомневаюсь, что Льюис еще долго будет оставаться таким. Он также постоянно поддерживает Джорджа (Расселла)".

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На данный момент Мерседес еще не определился с тем, кто займет место Льюиса Хэмилтона в 2025 года. Британец же сменит Карлоса Сайнса и станет напарником Шарля Леклера по Феррари.

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