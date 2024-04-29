Руководитель Макларен пообещал большой шаг вперед на Гран-при Майами

Руководитель Макларен Андреа Стелла заявил, что на Гран-при Майами команда сделает большой шаг вперед.

По словам функционера, для гонки в США они подготовили новый пакет обновлений, который должен сделать их быстрее. При этом Стелла отметил, что обновление не так существенно, как, например, в Австрии в прошлом году.

"Данные новинки будут не такими большими, как те, что мы привезли в прошлом году в Австрию и Сингапур. Но мы должны сделать приличный шаг вперед, заметный. Больше я не могу ничего сообщить, иначе речь пойдет о числах. Я бы хотел сохранить это втайне. Скажем так, не столь существенный шаг, как в Австрии и Сингапуре, но заметный.

Всегда существуют "если". Пусть даже в последние 12 месяцев корреляция с информацией в аэротрубе была хорошей, неожиданности возможны", - приводит слова Стеллы Motorsport Week.

Ранее также руководитель Хаас рассказал, как команда будет выбирать замену Хюлькенбергу.

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