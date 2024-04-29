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Руководитель Хаас рассказал, как команду будет выбирать нового пилота

Окончательное решение останется за владельцем.
Сегодня, 10:59
Аяо Комацу / Getty Images
Аяо Комацу / Getty Images

Руководитель Хаас Аяо Комацу рассказал, как в команде будет происходит выбор нового пилота. 

По словам функционера, все будет решать владелец Джин Хаас, а Комацу в свою очередь может только помочь бизнесмену советом.

Напомним, что по окончании сезона американскую конюшню покинет Нико Хюлькенберг. В текущий момент предполагается, что Хаас возьмет юниора Феррари Оливера Бэрмена.

"Я просто высказываю Джину свое мнение, ведь именно он является владельцем команды. Он слушает, но окончательное решение всегда остается за Джином.

Он всегда оценивает плюсы и минусы. Каковы будут плюсы и минусы в случае подписания того или иного гонщика и какие последствия они могут иметь с точки зрения положения команды в чемпионате.

Потому что подъем даже на одну позицию в Кубке конструкторов дает очень большую разницу в призовых деньгах. И все сводится примерно к следующему – этот парень стоит столько-то, а может и еще дороже, но он может изменить нашу позицию в чемпионате", - цитирует Комацу f1i.

Ранее также сообщалось, что пилот Макларен травмировался во время вечеринки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас

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