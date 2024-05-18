Ротань назвал заявку Олимпийской сборной на международный турнир Tournoi Maurice Revello

Команда в рамках данного турнира будет готовиться к будущим Олимпийским играм-2024 в Париже.

Главный тренер Олимпийской сборной Украины Руслан Ротань огласил заявку команды на международный турнир Tournoi Maurice Revello, который пройдет во Франции.

Турнир пройдет в рамках сбора олимпийской сборной, которая начнет подготовку к будущей Олимпиаде-2024.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в заявке команды нашлось место 27 футболистам, еще 7 игроков оказались в резервном списке.

Заявка Олимпийской сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Кирилл Фесюн (Колос Ковалевка), Георгий Ермаков (Александрия).

Защитники: Константин Вивчаренко, Тарас Михавко (оба — Динамо Киев), Арсений Батагов (Заря Луганск), Александр Мартынюк, Даниил Скорко (оба — Александрия), Алексей Сыч, Роман Дидык, Богдан Слюбик, Виталий Роман (все — Рух Львов), Владимир Салюк (Черноморец Одесса).

Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Желизко, Максим Хлань (оба — Лехия, Польша), Максим Кучерявый (Сент-Джонстон, Шотландия), Валентин Рубчинский, Олег Очеретько (оба — Днепр-1 Днепр), Назар Волошин (Динамо Киив), Николай Михайленко, Кирилл Сигеев (оба — Александрия), Олег Федор, Илья Квасница (оба — Рух Львев), Максим Брагару (Черноморец Одесса).

Нападающие: Игорь Краснопир (Оболонь Киев), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).

Резервный список: Яков Кинарейкин (Днепр-1 Днепр), Иван Нестеренко (Ворскла Полтава), Артем Смоляков (Полессье Житомир), Максим Дячук, Матвей Пономаренко (оба — Динамо Киев), Артем Шулянский (Александрия), Николай Кухаревич (Суонси, Уэльс).

Напомним, что международный турнир Tournoi Maurice Revello пройдет с 30 мая по 17 июня. Украинцы встретятся с Индонезией, Италией, Панамой и Японией.

По итогам турнира Украина проведет решающий матч за одно из мест соревнования.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил заявку команды на товарищеские матчи перед чемпионатом Европы 2024 года.

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