Сборная Украины по футзалу узнала соперников в отборе на Евро-2026

"Желто-синие" поборются за выход в основную часть турнира.

В четверг, 30 мая, состоялась жеребьевка основного раунда отбора на Евро-2026 по футзалу.

Сборная Украины попала в 1 группу, где сыграет с Румынией, Германией и Кипром.

Победитель квартета получает прямую путевку в основную часть турнира. Восемь лучших команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.

Чемпионат Европы-2026 по футзалу станет вторым розыгрышем после расширения финальной стадии с 12 до 16 команд. Хозяева турнира Латвия и Литва получили путевки на Евро-2026 автоматически.

Ранее Украина узнала своих соперников в группе на ЧМ-2024 по футзалу.

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