Женская сборная Украины по футзалу узнала соперников по отбору на ЧМ-2025

В четверг, 30 мая, состоялась жеребьевка квалификации на женский чемпионат мира-2025 по футзалу.

Украиснкая сборная попала в группу, где сыграет с: Чехией, Великобританией и Францией.

Победитель группы - выйдет в элитраунд отбора, где и будут разыграны места на чемпионате мира от Европы.

Матчи состоятся в октябре 2024 года.

Ранее мужская сборная Украины по футзалу узнала соперников в отборе на Евро-2026.

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