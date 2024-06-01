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Многолетний тренер Урагана подал в отставку после сенсационного поражения

Максим Павленко оставил пост главного тренера.
Сегодня, 15:54
Максим Павленко / АФУ
Максим Павленко / АФУ

Главный тренер ивано-франковского Урагана Максим Павленко подал в отставку, сообщает УАФ.

Специалист объявил о своем решение после поражения в полуфинальной серии львовской Энергии, которая и прошла в финал.

Отметим, что Павленко возглавлял Ураган с 2017 года. Вместе с командой он взял немало трофеев, а также признавался тренером года.

В прошедшем чемпионате Ураган без проблем занял первую строчку, проиграв всего три раза.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ураган

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