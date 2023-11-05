Ураган сообщил, что их футзалиста избили представители Сокола

Пресс-служба Урагана сообщила о неприемлемом поведении представителей Сокола по отношению к их игроку.

В заявлении сказано, что один из футзалистов Урагана после недоигранного поединка услышал нецензурную брань в свой адрес, а затем был избит. В драке принял участие один из тренеров Сокола.

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"Сегодня, 4 ноября, в городе Хмельницкий проходила игра 9-го тура Vbet Экстра-лиги между командами Сокол и Ураган. В связи с длительной воздушной тревогой, матч был остановлен на 17 минуте со счетом 2-0 в пользу ивано-франковцев. Решение об отмене матча и переносе игры было принято делегатом АФУ по письменному согласию представителей клубов в 14 часов 55 мин.

После выхода из раздевалки, на лестнице спорткомплекса, один из игроков команды Ураган услышал в свой адрес нецензурную брань, которая продолжилась применением физической силы с нанесением телесных повреждений.

Инициатором этого избиения был один из бывших спонсоров команды Сокол. К избиению также присоединился один из тренеров хмельничан, который в данный момент находился рядом. В массовую драку это не переросло благодаря осознанию игроками Урагана последствий неосторожных действий.

Факт этих позорных действий занесен в протокол матча. Также в травмпункте было проведено обследование игрока для определения телесных повреждений.

Заявление от игрока для привлечения к ответственности виновных было зарегистрировано в одном из отделений полиции г.Хмельницкий. Представители НФК Ураган готовят все необходимые документы в КДК УАФ.

Верим, что будет принято справедливое решение по предотвращению повторений подобных инцидентов в будущем, ведь таким поступкам не место в спорте и жизни", - сказано в пресс-релизе.

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