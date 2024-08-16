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Звездный голливудский актер сыграет легенду НФЛ

Николас Кейдж появится в образе Джона Мэддена.
Сегодня, 11:35
Джон Мэдден / Getty Images
Джон Мэдден / Getty Images

Николас Кейдж примет участие в новом спортивном байопике, пишет Deadline.

Звезда Голливуда сыграет легенду НФЛ Джона Мэддена в фильме Мэдден, который снимет Amazon Prime.

Фильм покажет часть карьере Мэддена, когда тот возглавил Окленд Райдерс и привел команду к первому в ее истории чемпионству.

Напомним, что Джон Мэдден - один из величайших тренеров НФЛ, а по окончании карьеры еще и один из лучших спортивных комментаторов в истории спорта.

"Николас Кейдж, один из наших величайших и самых самобытных актеров, воплотит все лучшее из американского духа веселья и решимости в образе любимой национальной легенды Джона Мэддена.

Вместе с яростным стилем, целеустремленностью и вдохновенным индивидуализмом Эла Дэвиса, владельца аутсайдерской команды Oakland Raiders, фильм расскажет о радости, человечности и гениальности, присущих Джону Мэддену в невероятно изобретательном и крутом мире 1970-х", - прокомментировал выбор актера режиссер Дэвид О. Рассел.

Ранее также был анонсирован байопик о легенде Манчестер Юнайтед.

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