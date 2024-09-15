Украина освободила из российского плена трех спортсменов

Украине удалось освободить трех спортсменов из росийского плена, об этом сообщил министр молодежи и спорта Матвей Бедный.

Это произошло в рамках последнего обмена пленными, в результате которого домой вернулись 103 воина, среди которых и защитники Мариуполя и Азовстали.

Среди них также были освобождены трое украинских спортсменов: легкоатлет Владислав Осксеньчук, борец Эльдар Нумеров и боксер Александр Царев.

"Эти ребята проявили невероятное мужество и несокрушимость. Во время самого большого испытания они сменили спортивные арены на настоящий фронт, чтобы защитить Родину. Теперь они снова дома, и это самая большая радость для каждого из нас", - подписал свой пост министр.

Ранее также Дорощук выиграл серебро в финале Бриллиантовой лиги.

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