iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Украина освободила из российского плена трех спортсменов

Это произошло в рамках последнего обмена.
Сегодня, 13:15

Украине удалось освободить трех спортсменов из росийского плена, об этом сообщил министр молодежи и спорта Матвей Бедный.

Это произошло в рамках последнего обмена пленными, в результате которого домой вернулись 103 воина, среди которых и защитники Мариуполя и Азовстали.

Среди них также были освобождены трое украинских спортсменов: легкоатлет Владислав Осксеньчук, борец Эльдар Нумеров и боксер Александр Царев.

"Эти ребята проявили невероятное мужество и несокрушимость. Во время самого большого испытания они сменили спортивные арены на настоящий фронт, чтобы защитить Родину. Теперь они снова дома, и это самая большая радость для каждого из нас", - подписал свой пост министр.

Ранее также Дорощук выиграл серебро в финале Бриллиантовой лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Альварес с нокдауном разобрался с Берлангой: видео лучших моментов боя Альварес с нокдауном разобрался с Берлангой: видео лучших моментов боя
Довбик - в старте Ромы на матч с Дженоа, Малиновский остался в запасе Довбик - в старте Ромы на матч с Дженоа, Малиновский остался в запасе
ESL Pro League Season 20: Red Canids - FURIA, MOUZ - Complexity ESL Pro League Season 20: Red Canids - FURIA, MOUZ - Complexity
ЧМ-2024 по футзалу: Украина стартует на турнире матчем против Аргентины ЧМ-2024 по футзалу: Украина стартует на турнире матчем против Аргентины
Помочь журналистам

Видео

Альварес с нокдауном разобрался с Берлангой: видео лучших моментов боя
Альварес с нокдауном разобрался с Берлангой: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи МЮ, Ливерпуля, Челси, Реала, Ювентуса, Милана, Баварии и поединки в УПЛ
просмотров

Последние новости

Бокс13:30
Альварес с нокдауном разобрался с Берлангой: видео лучших моментов боя
Другие13:15
Украина освободила из российского плена трех спортсменов
Европа12:58
Довбик - в старте Ромы на матч с Дженоа, Малиновский остался в запасе
Киберспорт12:53
ESL Pro League Season 20: Red Canids - FURIA, MOUZ - Complexity
12:30
ЧМ-2024 по футзалу: Украина стартует на турнире матчем против Аргентины
Европа12:24
Матч Борнмут - Челси попал в Книгу рекордов Премьер-лиги
Украина12:20
УПЛ: Ворскла примет Рух, Левый берег встретится с Кривбассом, а Полесье - с Вересом
Формула 111:45
Хэмилтон и Окон стартуют с пит-лейн на Гран-при Азербайджана
Европа11:30
Анчелотти установил личный рекорд без поражений
Европа11:04
Трубин пропустил уже на 25-й секунде матча - защита Бенфики продолжает поражать
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK