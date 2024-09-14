Дорощук стал призером дебютного финала Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту
Украинец Олег Дорощук стал вице-чемпионом в финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту, который состоялся в Брюсселе.
Украинский легкоатлет завоевал серебряную медаль, продемонстрировав в своем дебютном финале результат 2,31 м.
Дорощук взял эту высоту с первой попытки и повторил тем самым личный рекорд.
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В финале украинский спортсмен уступил только итальянцу Джанмарко Тамбери. Украинцу не удалось покорить планку на отметке 2,34 м, в то время как итальянский атлет добился успеха с третье попытки.
Бриллиантовая лига
Прыжки в высоту. Мужчины
- Джанмарко Тамбери (Италия) - 2,34 м
- Олег Дорощук (Украина) - 2,31 м
- Ву Сан Хек (Южная Корея) - 2,25 м
Ранее сообщалось, что Ярослава Магучих в третий раз подряд выиграла финал Бриллиантовой лиги.
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