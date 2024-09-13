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Магучих в третий раз подряд выиграла финал Бриллиантовой лиги

Ирина Геращенко стала третьей.
Вчера, 23:06
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

В пятницу, 13 сентября, в Брюсселе состоялся финал Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту среди женщин. 

Украину в финале представляли Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

Ярослава начала сразу с высоты 1.88 м, которуя взяла с первого раза, как и все последующие. К высоте 1.97 м остались только Магучих и Олислагерс.

На 1.99 украинка снова взяла высоту с первой попытки, а Никола - лишь со второй. А уже 2.01 м никто не смог взять, а потому Магучих выиграла по количеству попыток.

Для Ярославы это уже третья подряд победа в финале Бриллаинтовой лиги. Никола Олислагерс стала второй, а тройку замкнула Ирина Геращенко, остановившаяся на 1.95 м.

Также завтра в своих финалах выступят Олег Дорощук и Артур Фельфнер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ирина Геращенко Ярослава Магучих

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