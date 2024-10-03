Бывший футзалист Кардинала-Ровно погиб в возрасте 32 лет

Украинский футзал понес невосполнимую потерю.

Как сообщает пресс-служба Кардинала-Ровно, в автокатастрофе погиб бывший игрок клуба Дмитрий Сытник.

ДТП произошло две недели назад, Дмитрия смогли госпитализировать, и с тех пор врачи боролись за его жизнь, но сегодня, 3 октября, его сердце остановилось.

32-летний Сытник играл на разных уровнях чемпионата Украины. В этом сезоне он, в частности, выступал за НК Верес в любительском чемпионате.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Украины по футзалу проиграла Бразилии в полуфинале Чемпионата мира.

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