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Аргентина победила Францию во втором полуфинале чемпионата мира по футзалу

"Les Bleus" сыграют в матче за третье место против Украины.
Сегодня, 19:59

В рамках второго полуфинального матча Аргентина встретилась с Францией.

Команды продемонстрировали очень равную игру, в которой все же победу одержали фавориты в лице «альбиселесте».

Аргентина победила со счетом 3:2 и сыграет в финале турнира против сборной Бразилии.

Франция же станет соперником Украины в матче за бронзу. Подопечные Александра Косенко вчера проиграли бразильцам с таким же счетом

Аргентина - Франция 3:2

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция аргентина чемпионат мира

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