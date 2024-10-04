Косенко - о поражении Украины в полуфинале ЧМ по футзалу: Надеюсь, воспользуемся шансом получить бронзовые медали

Национальная сборная Украины по футзалу досадно уступила Бразилии в полуфинале чемпионата мира. В матче за "бронзу" сине-желтые сыграют против проигравшей Аргентине в 1/2 финала Франции.

Читай также: ЧМ-2024 по футзалу: Аргентина вырвала у Франции вторую путевку в финал

Главный тренер нашей команды Александр Косенко подвел итоги матча против Бразилии, озвучив задачу команды на матч с Францией:

"Очень досадно проигрывать в матчах, где мы, по моему мнению, как минимум, были не слабее, а иногда даже лучше бразильцев. Спасибо ребятам, они выложились на все сто процентов. Немного нам не хватило реализации при 2:2. Если бы таки забили, то могли бы рассчитывать на победу. Но, к сожалению… За ребят очень обидно, они отдали все.

У нас когда-то был шанс. Мы тогда (в 1996 году) не завоевали медали. Надеюсь, мы воспользуемся шансом на этот раз. Надеюсь, мы хорошо восстановимся. Думаю, каждый из ребят хочет с положительными эмоциями вернуться на родину, завоевав бронзовые медали", - цитирует Косенко АФУ.

Напомним, матч Украина – Франция запланирован на воскресенье, 6 октября. Стартовый свисток прозвучит в 15.30 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!