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Косенко - о поражении Украины в полуфинале ЧМ по футзалу: Надеюсь, воспользуемся шансом получить бронзовые медали

Главный тренер "сине-желтых" верит в успех своей команды.
Сегодня, 08:15
Александр Косенко / Getty Images
Александр Косенко / Getty Images

Национальная сборная Украины по футзалу досадно уступила Бразилии в полуфинале чемпионата мира. В матче за "бронзу" сине-желтые сыграют против проигравшей Аргентине в 1/2 финала Франции.

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Главный тренер нашей команды Александр Косенко подвел итоги матча против Бразилии, озвучив задачу команды на матч с Францией:

"Очень досадно проигрывать в матчах, где мы, по моему мнению, как минимум, были не слабее, а иногда даже лучше бразильцев. Спасибо ребятам, они выложились на все сто процентов. Немного нам не хватило реализации при 2:2. Если бы таки забили, то могли бы рассчитывать на победу. Но, к сожалению… За ребят очень обидно, они отдали все.

У нас когда-то был шанс. Мы тогда (в 1996 году) не завоевали медали. Надеюсь, мы воспользуемся шансом на этот раз. Надеюсь, мы хорошо восстановимся. Думаю, каждый из ребят хочет с положительными эмоциями вернуться на родину, завоевав бронзовые медали", - цитирует Косенко АФУ.

Напомним, матч Украина – Франция запланирован на воскресенье, 6 октября. Стартовый свисток прозвучит в 15.30 по киевскому времени.

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